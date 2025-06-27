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Представлены статистические подробности о драфте НБА – 2025

Представлены статистические подробности о драфте НБА – 2025
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Драфт-2025 стал вторым в истории по количеству задрафтованных иностранных игроков (24 — больше было только в 2016 году, когда выбрали 28) и вторым по числу европейцев (16 — уступая лишь 2024 году, когда было выбрано 18 игроков из Европы). Внимание на это обратил журналиста Марко Пальяриччо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в первом раунде драфта НБА 2025 года под восьмым номером был выбран российский игрок Егор Дёмин. Спортсмена выбрал клуб «Бруклин Нетс». Также ранее стало известно, что другой россиянин Владислав Голдин будет выступать за «Майами Хит». По сведениям инсайдера Шэмса Чарании, 24-летний центровой подпишет с «Хит» двусторонний контракт.

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