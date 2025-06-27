«Мы довольны». Агент Голдина оценил попадание россиянина в клуб НБА «Майами Хит»

Сооснователь агентства ProTeam и представитель российского баскетболиста Владислава Голдина Максим Шарифьянов оценил подписание контракта своего клиента с клубом НБА «Майами Хит».

«Формально выбор во втором раунде не гарантирует ничего с точки зрения контракта, но при этом осложняет переговоры, так как не предполагает никакой альтернативы с нашей стороны. Понятно, что после всех воркаутов и разговоров мы могли рассчитывать на выбор в середине второй тридцатки, но второй раунд — это традиционно много хаоса и изменений прямо в процессе церемонии. Они и сыграли свою роль.

Мы довольны ситуацией с «Майами». Идеальной её не назову, но они умеют работать с незадрафтованными игроками, вкладываются в их подготовку и действительно дают шанс показать себя. Реально контролируют процессы в своём фарм-клубе. Все понимают сильные стороны Влада, видели его прогресс от сезона к сезону, по опыту Мозгова могу сказать, что большие ребята раскрываются позже, и у Влада впереди ещё довольно много работы. И над телом, и над техникой. Мы позитивны по шансам закрепиться за основной состав», — сказал Шарифьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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