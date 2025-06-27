Агент Голдина назвал клубы НБА, которые хотели заполучить россиянина

Сооснователь агентства ProTeam и представитель российского баскетболиста Владислава Голдина Максим Шарифьянов рассказал об интересе других команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) к своему клиенту. Россиянин подписал контракт с «Майами Хит».

«Интерес других клубов был. Тот же «Майами» хотел выменять пик второго раунда, чтобы забрать Влада. На то же нацеливался «Денвер», которым нужен ещё один «большой». Был предметный интерес от ещё четырех команд, их имена мелькали в моках», — сказал Шарифьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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