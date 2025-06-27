Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игроку НБА Диллону Бруксу угрожают отрезать пальцы — TMZ

Игроку НБА Диллону Бруксу угрожают отрезать пальцы — TMZ
Комментарии

29-летний лгкий форвард Диллон Брукс добивается запретительного судебного постановления в отношении матери своих детей Хизер Эндрюс. Об этом информирует издание TMZ. По сведениям источника, девушка угрожала причинить боль игроку и отрезать ему пальцы, «чтобы он больше не смог играть в баскетбол». Кроме того, сообщается, что Эндрюс угрожала также маме баскетболиста.

Ранее сама Хизер обвиняла Диллона в домогательствах и угрозах.

Недавно стало известно, что Брукс будет обменян в «Финикс Санз» из «Хьюстон Рокетс» в рамках сделки по форварду Кевину Дюранту.

Материалы по теме
Скандальному игроку НБА угрожают отрезать пальцы. «Плохой парень» сам оказался под ударом
Скандальному игроку НБА угрожают отрезать пальцы. «Плохой парень» сам оказался под ударом

Леброн Джеймс наблюдает за предматчевой рутиной Диллона Брукса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android