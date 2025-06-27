Игроку НБА Диллону Бруксу угрожают отрезать пальцы — TMZ

29-летний лгкий форвард Диллон Брукс добивается запретительного судебного постановления в отношении матери своих детей Хизер Эндрюс. Об этом информирует издание TMZ. По сведениям источника, девушка угрожала причинить боль игроку и отрезать ему пальцы, «чтобы он больше не смог играть в баскетбол». Кроме того, сообщается, что Эндрюс угрожала также маме баскетболиста.

Ранее сама Хизер обвиняла Диллона в домогательствах и угрозах.

Недавно стало известно, что Брукс будет обменян в «Финикс Санз» из «Хьюстон Рокетс» в рамках сделки по форварду Кевину Дюранту.

Леброн Джеймс наблюдает за предматчевой рутиной Диллона Брукса: