Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дедушка 22-летнего игрока не сдержал эмоций после выбора внука во втором раунде драфта НБА

Дедушка 22-летнего игрока не сдержал эмоций после выбора внука во втором раунде драфта НБА
Комментарии

Дедушка 22-летнего разыгрывающего Джевона Смолла не сдержал эмоций после выбора внука во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Молодой спортсмен был выбран под 48-м пиком клубом «Мемфис Гриззлиз».

Когда режиссёр трансляции в числе зрителей нашёл дедушку Джевона, то можно было заметить, как тот не сдержал слёз от радости за внука.

Дедушка прослезился после выбора внука на драфте НБА:

Напомним, в первом раунде драфта НБА под восьмым пиком клубом клуб «Бруклин Нетс» выбрал российского игрока Егора Дёмина. Егор стал самым высоким пиком на драфте за всю историю среди российских игроков.

Материалы по теме
За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте
За Дёмина в «Бруклине» даже тревожно! В «Нетс» сошли с ума на драфте
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android