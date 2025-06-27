Дедушка 22-летнего игрока не сдержал эмоций после выбора внука во втором раунде драфта НБА

Дедушка 22-летнего разыгрывающего Джевона Смолла не сдержал эмоций после выбора внука во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Молодой спортсмен был выбран под 48-м пиком клубом «Мемфис Гриззлиз».

Когда режиссёр трансляции в числе зрителей нашёл дедушку Джевона, то можно было заметить, как тот не сдержал слёз от радости за внука.

Дедушка прослезился после выбора внука на драфте НБА:

Напомним, в первом раунде драфта НБА под восьмым пиком клубом клуб «Бруклин Нетс» выбрал российского игрока Егора Дёмина. Егор стал самым высоким пиком на драфте за всю историю среди российских игроков.