Чемпион НБА Джефф Тиг — Леброну: мои слова не признак неуважения, но я устал

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг признался, что считает лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком, при этом Тиг заранее поддержал Леброна, если тот решит завершить карьеру.

«Леброн, мои слова не признак проявления неуважения. Ты мой любимый игрок, брат. Думаю, ты величайший баскетболист в мире. Но я устал. Если ты хочешь куда-нибудь уйти, знай, что я и остальные твои фанаты устали», — сказал Тиг на YouTube-канале Club 520 Podcast.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн принял участие в 75 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: