Сборная Франции объявила расширенный состав на Евробаскет-2025

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Тренерский штаб национальной команды Франции объявил расширенный состав на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

В расширенный состав сборной Франции вошли: Изайя Кординье («Виртус»), Билаль Кулибали («Вашингтон» Уизардс), Мусса Диабате («Шарлотт Хорнетс»), Усман Дженг («Оклахома-Сити Тандер»), Сильвен Франсиско («Жальгирис»), Надир Хифи («Париж»), Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»), Муаммаду Жайте («Монако»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»), Тео Маледон (АСВЕЛ), Франк Нтиликина («Партизан»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»), Закари Рисашер («Атланта Хоукс»), Александр Сарр («Вашингтон»), Маттье Стразель («Монако»), Гершон Ябуселе («Филадельфия Сиксерс»).

Тьерри Анри и Жерар Пике сыграли один на один в баскетбол: