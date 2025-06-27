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Сборная Франции объявила расширенный состав на Евробаскет-2025

Сборная Франции объявила расширенный состав на Евробаскет-2025
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Тренерский штаб национальной команды Франции объявил расширенный состав на предстоящий чемпионат Европы по баскетболу. Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии.

В расширенный состав сборной Франции вошли: Изайя Кординье («Виртус»), Билаль Кулибали («Вашингтон» Уизардс), Мусса Диабате («Шарлотт Хорнетс»), Усман Дженг («Оклахома-Сити Тандер»), Сильвен Франсиско («Жальгирис»), Надир Хифи («Париж»), Джейлен Хорд («Маккаби Тель-Авив»), Муаммаду Жайте («Монако»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Тимоте Луваву-Кабарро («Баскония»), Тео Маледон (АСВЕЛ), Франк Нтиликина («Партизан»), Эли Окобо («Монако»), Венсан Пуарье («Анадолу Эфес»), Закари Рисашер («Атланта Хоукс»), Александр Сарр («Вашингтон»), Маттье Стразель («Монако»), Гершон Ябуселе («Филадельфия Сиксерс»).

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