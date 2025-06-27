Известный инсайдер высказался на тему следующего карьерного шага Луки Дончича

Известный инсайдер НБА Брайан Уиндхорст дал комментарий относительно словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича.

«Что касается состава, то «Лейкерс» нужно кое-что изменить. Было бы неплохо, если бы в помощь к Луке пришёл центровой и игрок, который сможет быстро убегать в атаку. Это будет своего рода референдум о том, что Лука думает о «Лейкерс». Пока с его стороны не было признаков, которые бы указывали на то, что он не собирается продлевать контракт. Однако, пока он этого не сделает, будет оставаться ощущение таинственности», — сказал Уиндхорст на YouTube-канале NBA on ESPN.

Предсезонная тренировка Луки Дончича в зале: