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Стало известно, почему Ривз мог отклонить продление контракта с «Лейкерс» на $ 89,2 млн

Стало известно, почему Ривз мог отклонить продление контракта с «Лейкерс» на $ 89,2 млн
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может продлить контракт с командой на пять лет на сумму $ 246 млн в следующее межсезонье. Об этом информирует портал NBA Retweet со ссылкой на бывшего ассистента генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперта и инсайдера Бобби Маркса.

Напомним, ранее обозреватель The Athletic Дэн Войке сообщал, что Остин отклонил максимальное четырёхлетнее продление контракта с «Лос-Анджелесом» на сумму $ 89,2 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ривз принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 19,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,6 передачи.

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