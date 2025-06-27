Стало известно, почему Ривз мог отклонить продление контракта с «Лейкерс» на $ 89,2 млн

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз может продлить контракт с командой на пять лет на сумму $ 246 млн в следующее межсезонье. Об этом информирует портал NBA Retweet со ссылкой на бывшего ассистента генерального менеджера «Бруклин Нетс», а ныне эксперта и инсайдера Бобби Маркса.

Напомним, ранее обозреватель The Athletic Дэн Войке сообщал, что Остин отклонил максимальное четырёхлетнее продление контракта с «Лос-Анджелесом» на сумму $ 89,2 млн.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ривз принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 19,9 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,6 передачи.

Бросковая тренировка Дончича, Леброна и Ривза в «Лейкерс»: