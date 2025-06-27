Фото: Шакил О'Нил встретился с Дуэйном Джонсоном

Прославленный центровой и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил встретился с именитым рестлером и голливудским актёром Дуэйном Джонсоном. Соответствующими фотографиями Шакил поделился на своей странице в социальных сетях.

«Я выгляжу как Кевин Харт. Люблю тебя, большой брат», — написал в комментариях Джонсон.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В североамериканской лиге легендарный центровой завоевал четыре титула, получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Шакил О'Нил устроил реслинг-схватку с Чарльзом Баркли: