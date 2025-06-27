Новичок НБА нецензурно выругался во время церемонии драфта-2025

20-летний американский профессиональный баскетболист Коллин Маррей-Бойлс, выступающий на позиции мощного форварда, нецензурно выругался во время драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который прошёл в ночь на 26 июня.
Фото: Кадр из трансляции
После того как Коллин был выбран под девятым номером командой «Торонто Рэпторс», он встал со своего места и произнёс: «****».
Топ-15 драфта НБА:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс»).
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс»).
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»).
4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»).
5. Эйс Бэйли («Юта Джаз»).
6. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»).
7. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»).
8. Егор Дёмин («Бруклин Нетс»).
9. Коллин Маррей-Бойлс («Торонто Рэпторс»).
10. Хаман Малуач («Финикс Санз»).
11. Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»).
12. Ноа Эссенге («Чикаго Буллз»).
13. Дерик Куин («Нью-Орлеан Пеликанс»).
14. Картер Брайант («Сан-Антонио Спёрс»).
15. Томас Сорбер («Оклахома-Сити Тандер»).