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Николай Галаев стал новым генеральным менеджером «Пари Нижний Новгород»

Николай Галаев стал новым генеральным менеджером «Пари Нижний Новгород»
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Российский специалист Николай Галаев назначен генеральным менеджером баскетбольного клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Галаев имеет богатый опыт работы в Российской федерации баскетбола, где занимал должности руководителя отдела по организации и проведению детско-юношеских соревнований, а затем – руководителя департамента национальных и резервных сборных команд, включая основную команду под руководством Зорана Лукича.

С 2024 года он успешно трудился на посту генерального менеджера департамента резерва «Пари НН». За это время произошли изменения в структуре молодёжных проектов клуба, которые достигли высоких результатов в сравнении с прошлыми сезонами.

Новый генеральный менеджер клуба продолжит заниматься тщательной работой по отбору игроков не только для молодёжной системы, но и для основной команды. Приоритетом развития БК «Пари НН» в ближайшие несколько лет станет воспитание собственных кадров, акцент на привлечение и удержание перспективной молодёжи», — сообщает пресс-служба команды.

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