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Дёмин — худший выбор в топ-10 и второй худший выбор во всем первом раунде драфта НБА — BR

Дёмин — худший выбор в топ-10 и второй худший выбор во всем первом раунде драфта НБА — BR
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Авторитетное издание Bleacher Report дало свою оценку прошедшему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, ушедший в команду «Бруклин Нетс» под восьмым номером, был признан худшим выбором среди игроков в топ-10.

Аналитики издания оценивали драфт по пятибалльной шкале, где «5+» — высшая, а «2+» — худшая оценка:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 5+.
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») — 5+.
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — 5-.
4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — 3+.
5. Эйс Бэйли («Юта Джаз») — 5-.
6. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс») — 4+.
7. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 4+.
8. Егор Дёмин («Бруклин Нетс») — 2+.
9. Коллин Маррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») — 3-.
10. Хаман Малуач («Финикс Санз») — 5.

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