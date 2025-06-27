Дёмин — худший выбор в топ-10 и второй худший выбор во всем первом раунде драфта НБА — BR

Авторитетное издание Bleacher Report дало свою оценку прошедшему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, ушедший в команду «Бруклин Нетс» под восьмым номером, был признан худшим выбором среди игроков в топ-10.
Аналитики издания оценивали драфт по пятибалльной шкале, где «5+» — высшая, а «2+» — худшая оценка:
1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 5+.
2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») — 5+.
3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — 5-.
4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — 3+.
5. Эйс Бэйли («Юта Джаз») — 5-.
6. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс») — 4+.
7. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 4+.
8. Егор Дёмин («Бруклин Нетс») — 2+.
9. Коллин Маррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») — 3-.
10. Хаман Малуач («Финикс Санз») — 5.