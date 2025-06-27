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Дёмин — худший выбор в топ-10 и второй худший выбор во всем первом раунде драфта НБА — BR

Авторитетное издание Bleacher Report дало свою оценку прошедшему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, ушедший в команду «Бруклин Нетс» под восьмым номером, был признан худшим выбором среди игроков в топ-10.

Аналитики издания оценивали драфт по пятибалльной шкале, где «5+» — высшая, а «2+» — худшая оценка:

1. Купер Флэгг («Даллас Маверикс») — 5+.

2. Дилан Харпер («Сан-Антонио Спёрс») — 5+.

3. Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс») — 5-.

4. Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс») — 3+.

5. Эйс Бэйли («Юта Джаз») — 5-.

6. Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс») — 4+.

7. Джеремайя Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс») — 4+.

8. Егор Дёмин («Бруклин Нетс») — 2+.

9. Коллин Маррей-Бойлс («Торонто Рэпторс») — 3-.

10. Хаман Малуач («Финикс Санз») — 5.