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Лидер УНИКСа Найт покинул казанский клуб

Лидер УНИКСа Найт покинул казанский клуб
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35-летний американский баскетболист, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, Маркос Найт покинул клуб Единой лиги ВТБ УНИКС после двух с половиной лет в составе, о чём сообщила пресс-служба казанского клуба.

Американец подписал контракт с УНИКСом перед стартом сезона-2022/2023, по итогам которого помог казанцам впервые в истории стать обладателями золотых медалей Единой лиги.

Маркос Найт в сезоне-2024/2025 принял участие в 52 матчах регулярного сезона и серий плей-офф, в которых его средняя статистика составила 16,1 очка, 4,1 подбора, 4,0 результативной передачи и 1,6 перехвата. Казанцы завоевали бронзовые медали, обыграв «Локомотив-Кубань» — 3-1.

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