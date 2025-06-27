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«Огромный багаж знаний». Флэгг — об игре с Дэвисом, Ирвингом и Томпсоном

«Огромный багаж знаний». Флэгг — об игре с Дэвисом, Ирвингом и Томпсоном
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18-летний американский форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Купер Флэгг высказался о возможности сыграть в одной команде с четырёхкратным чемпионом лиги Клэем Томпсоном, звёздным разыгрывающим защитником Кайри Ирвингом и форвардом Энтони Дэвисом.

«Я буду просто губкой, которая впитает все эти знания. Эти ребята обладают таким огромным багажом опыта, что просто невозможно оторваться. Они через многое прошли», — сказал Флэгг на пресс-конференции НБА.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».

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