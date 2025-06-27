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Главный тренер «Далласа» рассказал, как усложнит адаптацию первого номера драфта Флэгга

Главный тренер «Далласа» рассказал, как усложнит адаптацию первого номера драфта Флэгга
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Главный тренер команды «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд рассказал, как хочет усложнить адаптацию новичка команды — форварда Купера Флэгга.

«Я хочу поставить его разыгрывающим, чтобы он чувствовал себя некомфортно… С нетерпением жду возможности отдать ему мяч в матче с «Лейкерс» и посмотреть, что из этого выйдет», — сказал Кидд на пресс-конференции НБА.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. За 31 минуту в среднем на паркете Купер набирал 19,2 очка, делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 блок-шота и столько же перехватов. На драфте был выбран под первым номером «Далласом».

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