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Представитель скандального новичка «Юты» ответил, доволен ли игрок переходом в «Джаз»

Представитель скандального новичка «Юты» ответил, доволен ли игрок переходом в «Джаз»
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Эндрю Уитлиб, являющийся представителем новичка команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эйса Бэйли, ответил, доволен ли баскетболист тем, что его выбрали в «Джаз» на драфте 2025 года.

«Он в восторге от перехода в «Юту»… Мы думаем, что он может добиться там многого… Омар [менеджер Эйса] сообщил, что Бэйли действительно больше внимания уделял физической форме, а не тому, чтобы сражаться за высокий номер на драфте», — приводит слова Уитлиба издание Clutch Points.

Бэйли играет на позиции лёгкого форварда. Перед драфтом он умышленно пропускал просмотры в клубах, чтобы быть выбранным на более позднем этапе. В итоге «Юта» взяла его под пятым номером.

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