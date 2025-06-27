Представитель скандального новичка «Юты» ответил, доволен ли игрок переходом в «Джаз»

Эндрю Уитлиб, являющийся представителем новичка команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Юта Джаз» Эйса Бэйли, ответил, доволен ли баскетболист тем, что его выбрали в «Джаз» на драфте 2025 года.

«Он в восторге от перехода в «Юту»… Мы думаем, что он может добиться там многого… Омар [менеджер Эйса] сообщил, что Бэйли действительно больше внимания уделял физической форме, а не тому, чтобы сражаться за высокий номер на драфте», — приводит слова Уитлиба издание Clutch Points.

Бэйли играет на позиции лёгкого форварда. Перед драфтом он умышленно пропускал просмотры в клубах, чтобы быть выбранным на более позднем этапе. В итоге «Юта» взяла его под пятым номером.