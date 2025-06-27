Результаты матчей 1/2 финала женского Евробаскета 27 июня. Обладатели титула — в финале

В пятницу, 27 июня, состоялись очередные матчи плей-офф женского чемпионата Европы — 2025. В этот день было проведено две полуфинальные встречи, а также две игры за пятое-восьмое места. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы 27 июня:
Матч за 5-8-е места. Литва — Чехия — 76:81;
Матч за 5-8-е места. Турция — Германия — 73:93;
1/2 финала. Франция — Испания — 64:65;
1/2 финала. Италия — Бельгия — 64:66.
Фото: Stefanos Kyriazis/Zuma/ТАСС
По итогам встреч 27 июня за седьмое место в итоговой классификации сразятся литовские баскетболистки с турецкими. За пятое место встретятся представительницы Чехии и Германии.
Бронзовые медали оспорят между собой француженки и итальянки. Испанки встретятся с действующими чемпионками из Бельгии в финале.
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