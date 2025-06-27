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Результаты матчей 1/2 финала женского чемпионата Европы по баскетболу 27 июня

Результаты матчей 1/2 финала женского Евробаскета 27 июня. Обладатели титула — в финале
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В пятницу, 27 июня, состоялись очередные матчи плей-офф женского чемпионата Европы — 2025. В этот день было проведено две полуфинальные встречи, а также две игры за пятое-восьмое места. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты матчей плей-офф чемпионата Европы 27 июня:

Матч за 5-8-е места. Литва — Чехия — 76:81;
Матч за 5-8-е места. Турция — Германия — 73:93;
1/2 финала. Франция — Испания — 64:65;
1/2 финала. Италия — Бельгия — 64:66.

Фото: Stefanos Kyriazis/Zuma/ТАСС

ЧЕ-2025 (ж) . За 5-8 места
27 июня 2025, пятница. 11:45 МСК
Литва
Окончен
76 : 81
Чехия
Литва: Швенторайте - 21, Йоците - 17, Юшкайте - 14, Лабуцкене - 10, Нацицкайте - 7, Донскихите - 3, Григалауските - 2, Мишкинене - 2, Раулушайтите, Синицкайте, Мешконите, Заботкайте
Чехия: Поспишилова - 15, Райзингерова - 13, Голешинска - 9, Чехова - 9, Гамзова - 8, Копецка - 7, Выоралова - 7, Ганушова - 5, Зейтгаммерова - 4, Ворачкова - 4, Анджелова
ЧЕ-2025 (ж) . За 5-8 места
27 июня 2025, пятница. 14:30 МСК
Турция
Окончен
73 : 93
Германия
Турция: Шеньюрек - 15, Маккоуэн - 14, Фитик - 11, Онар - 9, Байрам - 8, Узун - 7, Чакыр - 6, Бильгич - 3, Истанбуллуоглу, Эрдоган, Аташ, Урал
Германия: Бюнер - 19, Фибих - 18, Бессойр - 15, Вильке - 12, Гайзельзёдер - 10, Бер - 5, Питерсон - 4, Фельдраппе - 4, Краудер - 4, Айхмайер - 2, Билефельд, Шиффер
ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 17:30 МСК
Франция
Окончен
64 : 65
Испания
Франция: Ээи-Вукосавлевич - 19, Туре - 14, Салаун - 9, Бадьян - 6, Бернье - 6, Лакан - 4, Фоппосси - 3, Рюпер - 3, Брошан, Пуй, Джальди-Табди, Астье
Испания: Фам - 21, Торренс - 12, Пуэйо - 9, Араухо - 6, Буэнавида - 5, Ортис - 4, Каррера - 4, Эчарри - 2, Хинсо - 2, Аюсо, Виларо
ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Италия
Окончен
64 : 66
Бельгия
Италия: Кубай - 13, Дзандалазини - 11, Фассина - 11, Верона - 6, Пан - 6, Сантуччи - 6, Кис - 4, Андре - 4, Спреафико - 3, Паза, Мадера, Тримболи
Бельгия: Мессеман - 15, Ванло - 15, Аллеман - 11, Деларе - 8, Линскенс - 8, Классенс - 5, Мунунга - 2, Лисова-Мбака - 2, Раметт, Массей, Верват, Йорис

По итогам встреч 27 июня за седьмое место в итоговой классификации сразятся литовские баскетболистки с турецкими. За пятое место встретятся представительницы Чехии и Германии.

Бронзовые медали оспорят между собой француженки и итальянки. Испанки встретятся с действующими чемпионками из Бельгии в финале.

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