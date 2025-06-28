Чемпион НБА оценил шансы Дёмина стать игроком уровня Матча всех звёзд

Чемпион НБА, тренер года североамериканской лиги в сезоне-2005/2006 Эвери Джонсон поделился мнением об игроках, которых выбрал «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Напомним, под восьмым номером задрафтован российский спортсмен Егор Дёмин. Также в первом раунде драфта команда выбрала Нолана Траоре, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа и Дэнни Вольфа.

«Я не вижу здесь ни одного игрока уровня Матча всех звёзд. Кто из тех, кто в этом списке, будет совершать броски? Да, вы можете выбирать плеймейкеров, но если нет броска, то возможностей будет немного», – сказал Джонсон в эфире CBS Sports.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: