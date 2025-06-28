Эксперт объяснил, что его беспокоит после выбора «Бруклином» Дёмина на драфте НБА

Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор дал комментарий по поводу игроков, выбранных клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Напомним, под восьмым номером задрафтован российский спортсмен Егор Дёмин. Также в первом раунде драфта команда выбрала Нолана Траоре, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа и Дэнни Вольфа.

«Всех их объединяет одна забота. Речь о броске. Ни один из них не является надёжным снайпером. Так что в следующем году они могут показать себя скверно, но в то же время по крайней мере один из этих парней может стать частью будущего команды в долгосрочной перспективе», – сказал О'Коннор в своём шоу.

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА: