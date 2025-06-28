Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт объяснил, что его беспокоит после выбора «Бруклином» Дёмина на драфте НБА

Эксперт объяснил, что его беспокоит после выбора «Бруклином» Дёмина на драфте НБА
Комментарии

Авторитетный аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин О'Коннор дал комментарий по поводу игроков, выбранных клубом «Бруклин Нетс» на драфте НБА 2025 года. Напомним, под восьмым номером задрафтован российский спортсмен Егор Дёмин. Также в первом раунде драфта команда выбрала Нолана Траоре, Дрейка Пауэлла, Бена Сарафа и Дэнни Вольфа.

«Всех их объединяет одна забота. Речь о броске. Ни один из них не является надёжным снайпером. Так что в следующем году они могут показать себя скверно, но в то же время по крайней мере один из этих парней может стать частью будущего команды в долгосрочной перспективе», – сказал О'Коннор в своём шоу.

Материалы по теме
Есть ли у Егора Дёмина будущее в «Бруклине»? Давайте взглянем на ситуацию без иллюзий
Есть ли у Егора Дёмина будущее в «Бруклине»? Давайте взглянем на ситуацию без иллюзий

Егор Дёмин эффектно забил сверху на просмотре скаутов НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android