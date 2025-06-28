«Миннесота» продлит контракт с Назом Ридом. Общая сумма соглашения — $ 125 млн

Центровой Наз Рид и клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» согласовали новое пятилетнее соглашение на сумму $ 125 млн. Об этом сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети X.

В минувшем регулярном сезоне 25-летний баскетболист провёл 80 матчей, в среднем набирая 14,2 очка, делая шесть подборов и отдавая 2,3 передачи за игру.

В плей-офф — 2025 Рид выходил на площадку в среднем на 25 минут, принося команде 10,4 очка и 4,7 подбора. Напомним, Наз Рид не был выбран на драфте НБА и уже шесть сезонов выступает за «Миннесоту».