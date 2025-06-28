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«Миннесота» в овертайме победила «Атланту» в WNBA. У Клюндиковой 0 очков, Косу не играла

«Миннесота» в овертайме победила «Атланту» в WNBA. У Клюндиковой 0 очков, Косу не играла
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Сегодня, 28 июня, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Атланта Дрим» принимала «Миннесоту Линкс». Игра закончилась со счётом 96:92 (ОТ) в пользу гостевой команды.

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Российская баскетболистка Мария Клюндикова провела на площадке всего 47 секунд, не отметившись ни набранными очками, ни подборами, ни результативными передачами. Другая россиянка — 20-летняя Анастасия Олаири Косу — не выходила на паркет.

Напомним, Косу была выбрана на последнем драфте WNBA под общим 15-м номером, а Клюндикова недавно подписала контракт с «Миннесотой» после того, как была отчислена из «Лос-Анджелес Спаркс».

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