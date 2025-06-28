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«Мне так и не представился настоящий шанс». Куминга раскритиковал «Голден Стэйт»

«Мне так и не представился настоящий шанс». Куминга раскритиковал «Голден Стэйт»
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Тяжёлый форвард Жонатан Куминга поделился своими мыслями о времени, проведённом в «Голден Стэйт Уорриорз», отметив, что так и не получил по-настоящему полноценного шанса проявить себя.

«Сейчас для меня главное — стать одним из тех, на кого команда действительно рассчитывает. Я стремлюсь попасть на Матч всех звёзд, и не один раз. Я хочу быть великим игроком.

И неважно, будет это «Уорриорз» или какая-то другая команда — я просто хочу получить возможность показать, на что способен. Я уверен в себе, но мне так и не представился настоящий шанс это продемонстрировать», — цитирует Кумингу The Athletic.

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