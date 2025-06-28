Шакил О'Нил захотел сняться в сериале «Фубар» и предложил Шварценеггеру свои услуги за $ 1

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил проявил интерес к новой роли в сериале Netflix «Фубар» и лично предложил Арнольду Шварценеггеру пригласить его для участия в третьем сезоне.

«Тогда прошу тебя взглянуть на ситуацию глазами продюсера и сценариста. Если бы ты мог придумать для меня роль агента ЦРУ в третьем сезоне «Фубар», какую бы роль ты мне предложил?» — обратился Шакил к Шварценеггеру во время собственного подкаста.

«А потом мы с тобой вместе бы показали всем, на что способны!» — в шутку сразу отреагировал Шварценеггер.

«Если я понадоблюсь в третьем сезоне, я свободен. Я сразу всем сообщу: Шак согласен, его обязательно нужно задействовать. Скажи им, что мой гонорар — всего $ 1. Для тебя я готов на всё, ты же знаешь», — заключил О'Нил.