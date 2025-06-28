Дюрант вступил в перепалку с фанатом, обвинившим его в поражениях «Финикса». Видео

Лёгкий форвард Кевин Дюрант, который вскоре официально станет игроком «Хьюстон Рокетс» после завершения процесса обмена, вступил в перепалку с болельщиком «Финикс Санз». Их диалог касался неудачного выступления команды из Финикса. Соответствующее видео появилось в социальных сетях, однако предполагается, что сам диалог произошёл в ходе регулярного сезона НБА-2024/2025.

Кевин Дюрант: «То есть, по-твоему, я только мешаю ему [Букеру] проявлять страсть к игре?»

Болельщик: «Не совсем мешаешь, просто у тебя спокойный характер, а твой язык тела не всегда самый вдохновляющий. Мне кажется, это немного передалось Букеру. Хотя я понимаю, почему так: ты уже три года в команде, а ничего из ожидаемого не произошло».

Кевин Дюрант: «То есть, когда Букер играет хорошо, это не благодаря мне, а когда плохо — я виноват?»

Болельщик: «Думаю, тут и то, и другое… Просто посмотри матч с «Торонто» — у всех ужасный язык тела. Когда один из лучших игроков всех времён ведёт себя так, это неизбежно отражается на всей команде».

Кевин Дюрант: «Мы проиграли из-за моего языка тела? Ты же не знаешь этих игроков, не знаешь, что они чувствуют. Ты просто строишь догадки и пытаешься сделать из меня козла отпущения, потому что не понимаешь настоящих причин наших поражений».

Болельщик: «Да всё очевидно — всё дело в тренере».

Кевин Дюрант: «Конечно, проще всего обвинять меня, ведь я большая звезда, привык. Но если ты не разбираешься в баскетболе — просто спроси меня. Ты недостаточно хорошо знаешь игру, чтобы понять, почему команда проигрывает, поэтому ищешь виноватого, кто на виду».

Болельщик: «Хорошо, если я не разбираюсь в баскетболе, расскажи мне, почему команда с тобой, Букером, Билом и хорошей скамейкой идёт с отрицательным балансом? Объясни, раз я ничего не понимаю».

Кевин Дюрант: «Знаешь что, пусть будет так: всё из-за моего языка тела, ты прав. Извиняюсь, что усомнился в болельщике. Мне не стоило ввязываться в этот разговор, правда. Не хочу портить тебе впечатления — верь во что хочешь, брат. Приятного просмотра и хорошего сезона».