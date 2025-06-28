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Дмитрий Разумов пошутил о «мягком российском влиянии» после появления Дёмина в «Бруклине»

Дмитрий Разумов пошутил о «мягком российском влиянии» после появления Дёмина в «Бруклине»
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Бывший председатель совета директоров клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» и российский предприниматель Дмитрий Разумов отреагировал на появление 19-летнего баскетболиста Егора Дёмина в составе «Бруклина». Дёмин был выбран на минувшем драфте под общим восьмым номером.

«Дмитрий Разумов, бывший председатель совета директоров «Нетс» при Михаиле Прохорове, выразил радость по поводу того, что Егор Дёмин был выбран на драфте так высоко.

По его словам, наконец-то появился российский звёздный игрок — спустя шесть лет после продажи клуба Цаю. В шутку Разумов добавил, что это результат «мягкого российского влияния», — сказано в аккаунте NetsDaily в социальной сети X.

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