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Отец Дёмина: прошлый год был так называемой экстремальной адаптацией, шоковой терапией

Отец Дёмина: прошлый год был так называемой экстремальной адаптацией, шоковой терапией
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Владимир Дёмин, отец 19-летнего российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, высказался по поводу готовности своего сына к Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я думаю, что Егор с каждым днём всё больше и больше готов к НБА. Он прошёл серьёзный путь, несколько этапов подготовки. Каждый период его жизни был важен и делал его сильнее. Прошлый год был так называемой экстремальной адаптацией, шоковой терапией — он попал в новую среду, в команду, где от него многого ждали, и сумел быстро адаптироваться и стать одним из лидеров.

Процесс подготовки к драфту также стал очень серьёзным испытанием и школой. Если учитывать, в каких процессах он находился последние два месяца, сколько было новых знакомств, общения с ведущими специалистами лучшей лиги, он сильно вырос. Он получил невероятный опыт и огромное количество новой информации», — цитирует Владимира телеграм-канал «Перехват».

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