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Отец Егора Дёмина объяснил, что означает восьмой номер для сына на драфте НБА

Отец Егора Дёмина объяснил, что означает восьмой номер для сына на драфте НБА
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Владимир Дёмин, отец 19-летнего российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, прокомментировал выбор своего сына под восьмым номером на прошедшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Восьмой выбор — это очень достойный результат. Мы находились глубоко в преддрафтовых процессах, понимали, какие игроки и команды участвуют в драфте, какие есть варианты и шансы у Егора.

Но это лишь верхушка айсберга, на самом деле всё гораздо сложнее и непредсказуемее, чем можно себе представить», — цитирует Владимира телеграм-канал «Перехват».

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Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд:

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