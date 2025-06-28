«Говорить рано». Отец Егора Дёмина оценил перспективы сына в «Бруклине»

Владимир Дёмин, отец 19-летнего российского баскетболиста «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, высказался по поводу перспектив своего сына в составе нью-йоркского клуба.

«О перспективах в «Нетс» сейчас говорить рано, команды находятся в стадии формирования составов, впереди ещё будут обмены. Время покажет, но, на наш взгляд, «Нетс» — это очень серьёзная организация, Нью-Йорк — огромный рынок, команда находится в стадии перестройки.

Не будем загадывать, но надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте», — приводит слова Владимира телеграм-канал «Перехват».

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: