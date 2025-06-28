Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин ответил, какая цитата вдохновляет его после драфта НБА — 2025

Егор Дёмин ответил, какая цитата вдохновляет его после драфта НБА — 2025
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своей любимой цитатой после того, как был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Моя любимая цитата, пожалуй, принадлежит моей маме. Не уверен, как точно это прозвучит по-английски, но суть в том, что «что посеешь, то и пожнёшь», — приводит слова Дёмина официальный аккаунт «Бруклина» в социальной сети X.

Напомним, Дёмин стал восьмым номером драфта и самым высоко выбранным игроком в истории российского баскетбола. Ожидается, что в ближайшее время защитник примет участие в Летней лиге НБА — 2025.

Сейчас читают:
Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола
Егор Дёмин — в НБА. Это важнейшее событие для российского баскетбола

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android