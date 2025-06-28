Егор Дёмин ответил, какая цитата вдохновляет его после драфта НБА — 2025

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своей любимой цитатой после того, как был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года.

«Моя любимая цитата, пожалуй, принадлежит моей маме. Не уверен, как точно это прозвучит по-английски, но суть в том, что «что посеешь, то и пожнёшь», — приводит слова Дёмина официальный аккаунт «Бруклина» в социальной сети X.

Напомним, Дёмин стал восьмым номером драфта и самым высоко выбранным игроком в истории российского баскетбола. Ожидается, что в ближайшее время защитник примет участие в Летней лиге НБА — 2025.

Егор Дёмин тренируется перед драфтом НБА: