«Мечтаю, чтобы парни закрепились». Сергей Быков — о будущей карьере Дёмина и Голдина в НБА

Игрок сборной России, чемпион Европы 2007 года Сергей Быков пожелал удачи двум перспективным российским баскетболистам Егору Дёмину и Владиславу Голдину в новом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я просто мечтаю, чтобы парни закрепились и провели в НБА долгие карьеры и прославляли себя и наш баскетбол. И я этого им искренне желаю. За счёт труда и таланта ребята получили свои шансы, — сказал Быков «Матч ТВ».

«Бруклин Нетс» выбрал 19‑летнего Дёмина под восьмым номером в первом раунде прошедшего в Нью‑Йорке драфта НБА. Голдин не был выбран на драфте, но, по информации инсайдера Шэмса Чарании, с ним заключит двусторонний контракт «Майами Хит».