Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин обратился к своим поклонникам после церемонии драфта НБА

Егор Дёмин обратился к своим поклонникам после церемонии драфта НБА
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», поблагодарил своих поклонников за поддержку во время подготовки к драфту и самой церемонии выбора новичков в команды североамериканской лиги.

«Большое спасибо всем за поддержку! Особенно моим близким, кто был рядом в этот момент», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор был выбран под восьмым номером на драфте 2025 года командой «Бруклин Нетс», став первым россиянином, который попал в топ-10 первого раунда. Ранее издание Bleacher Report признало его худшим выбором в десятке первых номеров.

Сейчас читают:
Дёмин — худший выбор в топ-10 и второй худший выбор во всем первом раунде драфта НБА — BR
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android