Егор Дёмин обратился к своим поклонникам после церемонии драфта НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», поблагодарил своих поклонников за поддержку во время подготовки к драфту и самой церемонии выбора новичков в команды североамериканской лиги.

«Большое спасибо всем за поддержку! Особенно моим близким, кто был рядом в этот момент», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор был выбран под восьмым номером на драфте 2025 года командой «Бруклин Нетс», став первым россиянином, который попал в топ-10 первого раунда. Ранее издание Bleacher Report признало его худшим выбором в десятке первых номеров.