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3-кратный чемпион НБА Дэнни Грин восхитился драфтом «Бруклина» и выделил Егора Дёмина

3-кратный чемпион НБА Дэнни Грин восхитился драфтом «Бруклина» и выделил Егора Дёмина
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37-летний американский баскетболист и трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин восхищён драфтом «Бруклин Нетс», отметив приобретение 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Я хотел бы выразить большое уважение Шону Марксу и руководству «Бруклина» за их действия на драфте. Особенно впечатлило, как они выбрали Егора Дёмина — мне очень нравится этот перспективный игрок, а также Дрейк Пауэлл из Каролины, который также является моим фаворитом. Я действительно восхищён этими ребятами. У «Бруклина» было сразу пять выборов в первом раунде, и они планируют использовать все эти возможности.

Егор — разыгрывающий ростом 206 см, универсальный, умеет практически всё, чем-то напоминает Луку Дончича. Дрейк Пауэлл очень техничен, обладает отличным средним броском и выдающейся атлетичностью. В целом у клуба теперь есть пять очень сильных новичков, которых можно смело вводить в состав с начала сезона, либо использовать эти активы для обмена на звезду во время предстоящего межсезонья. Мне очень нравится, как «Бруклин» провёл этот драфт», — сказал Грин в эфире программы NBA Today.

Напомним, «Бруклин Нетс» выбрал 19‑летнего Дёмина под восьмым номером в первом раунде прошедшего в Нью‑Йорке драфта НБА.

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