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Дуэйн Уэйд назвал причину, по которой Дюрант никогда не перешёл бы в «Майами»

Дуэйн Уэйд назвал причину, по которой Дюрант никогда не перешёл бы в «Майами»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд рассказал, из-за чего двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант никогда бы не перешёл в состав «Майами».

«Я говорил об этом ещё 10 лет назад, когда «Майами» пытался заполучить его. Он не собирался идти по стопам Леброна. Зачем нам приглашать того, кто не готов на это? Мне это не нравилось тогда, не нравится и сейчас. Я рад, что он теперь в «Хьюстоне» — это не наш вариант», — приводит слова Уэйда портал Legion Hoops у себя на странице в социальной сети.

Кевин в НБА дебютировал в 2007 году. За это время Дюрант играл за такие клубы, как «Оклахома-Сити Тандер», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бруклин Нетс» и «Финикс Санз».

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