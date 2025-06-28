Видео: заметно похудевший Лука Дончич встретился с фанатом

26-летний словенский звёздный баскетболист Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника, встретился с одним из своих поклонников для фотографии. Фанаты обратили внимание на то, насколько похудевшим выглядит словенец.

Ранее обозреватель The Athletic Дэн Войк сообщил, что Лука был полностью сосредоточен на улучшении своей физической формы и, в отличие от обычного межсезонья, он отказался от тренировок по баскетболу на площадке. До обмена из «Даллас Маверикс» 2 февраля 2025 года сообщалось, что вес словенца составлял 122 кг.