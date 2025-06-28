Фанат продал карточку Кейтлин Кларк и заработал больше, чем она по контракту с WNBA

Один из поклонников продал карточку звёздной баскетболистки Кейтлин Кларк, выступающей в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за команду «Индиана Фивер» на позиции разыгрывающего защитника, и заработал больше, чем звезда женской лиги по своему контракту.

Карточка новичка Кларк была продана за $ 366 тыс., став самой дорогой среди спортсменок по всем видам спорта. Карточка легендарной теннисистки Серены Уильямс в 2022-м была продана за $ 266,400 тыс., сообщило издание Clutch Points.

Примечательно, что четырёхлетний контракт Кейтлин с «Индианой» обладает стоимостью в $ 338,057 тыс.

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта женской НБА 2024 года. По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона WNBA.