Купер Флэгг назвал главных игроков в истории НБА

Американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг рассказал, кого считает главными игроками за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передаёт портал Oh No He Didn't у себя в социальной сети, среди мужчин Флэгг отметил таких легендарных игроков, как Ларри Бёрд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант. А среди женщин назвал имена Кэндисы Паркер, Бриттни Грайнер, Эйжы Уилсон и Кейтлин Кларк.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. В среднем на паркете Купер проводил по 31 игровой минуте и набирал за это время по 19,2 очка, а также делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 перехвата.