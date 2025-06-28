Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Купер Флэгг назвал главных игроков в истории НБА

Купер Флэгг назвал главных игроков в истории НБА
Комментарии

Американский форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг рассказал, кого считает главными игроками за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Как передаёт портал Oh No He Didn't у себя в социальной сети, среди мужчин Флэгг отметил таких легендарных игроков, как Ларри Бёрд, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Коби Брайант. А среди женщин назвал имена Кэндисы Паркер, Бриттни Грайнер, Эйжы Уилсон и Кейтлин Кларк.

Напомним, Флэгг сезон-2024/2025 провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Дьюк. В среднем на паркете Купер проводил по 31 игровой минуте и набирал за это время по 19,2 очка, а также делал 7,5 подбора, 4,2 передачи, 1,4 перехвата.

Следить за межсезоньем НБА:
Все сделки в НБА — LIVE
Live
Все сделки в НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android