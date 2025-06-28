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Новичок «Далласа» Купер Флэгг получил послание от Стефена Карри после драфта НБА-2025

Новичок «Далласа» Купер Флэгг получил послание от Стефена Карри после драфта НБА-2025
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри направил сообщение новичку «Даллас Маверикс» Куперу Флэггу после драфта НБА 2025 года.

«Лагерь Карри => НБА. Давайте!» — написал Карри под постом на своей странице в социальной сети.

Карри руководит своим лагерем уже несколько сезонов, принимая лучших талантов из школ со всей страны. Флэгг посетил лагерь в 2023 году, показав, почему он стал одним из лучших перспективных игроков в новейшей истории.

Стоит отметить, Флэгг изначально был в классе 2025 года, но был реклассифицирован, чтобы отправиться в «Дьюк» на год раньше. В итоге, он отыграл сезон-2024/2025 в студенческой американской лиге NCAA в составе этой команды.

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