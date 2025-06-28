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Новичок «Далласа» Флэгг получил громкие овации на матче команды звезды WNBA Кларк

Новичок «Далласа» Флэгг получил громкие овации на матче команды звезды WNBA Кларк
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18-летний американский форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Купер Флэгг получил громкие овации на матче женской НБА (WNBA) между клубами «Даллас Уингз» и «Индиана Фивер» (86:94).

По ходу встречи WNBA Купера показали на экранах арены, а диктор его представил. После этого фанаты техасской команды бурно отреагировали на первого номера драфта североамериканской лиги 2025 года.

Победу одержали гости из «Индианы». Лидер и главная звезда «Фивер» Кейтлин Кларк участия в матче не принимала. Лучшей в составе «Индианы» стала Келси Митчелл, набравшая 32 очка, сделавшая три подбора, отдавшая семь передач при трёх потерях.

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