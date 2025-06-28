Назван генменеджер клуба НБА, пригласивший Дёмина в свой дом перед драфтом

Авторитетное издание New York Post сообщило о том, что накануне драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) генеральный менеджер команды «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести пригласил российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина к себе домой.

В статье сообщается, что не только «Бруклин» был впечатлён игрой Дёмина. Сэм Прести даже пригласил Егора к себе домой и, по сообщениям, рассматривал возможность подняться на драфте с 15-го номера, чтобы выбрать его.

Егор ушёл под восьмым номером в «Бруклин Нетс», став первым в истории россиянином, который был выбран в топ-10 драфта североамериканской лиги.