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Назван генменеджер клуба НБА, пригласивший Дёмина в свой дом перед драфтом

Назван генменеджер клуба НБА, пригласивший Дёмина в свой дом перед драфтом
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Авторитетное издание New York Post сообщило о том, что накануне драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) генеральный менеджер команды «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести пригласил российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина к себе домой.

В статье сообщается, что не только «Бруклин» был впечатлён игрой Дёмина. Сэм Прести даже пригласил Егора к себе домой и, по сообщениям, рассматривал возможность подняться на драфте с 15-го номера, чтобы выбрать его.

Егор ушёл под восьмым номером в «Бруклин Нетс», став первым в истории россиянином, который был выбран в топ-10 драфта североамериканской лиги.

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