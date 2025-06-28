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Видео: интенсивная тренировка 40-летнего Леброна Джеймса

Видео: интенсивная тренировка 40-летнего Леброна Джеймса
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Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, которому сейчас 40 лет, активно занимается индивидуальными тренировками летом. Одно из таких занятий было опубликовано в социальных сетях.

На видео видно, как Джеймс после 45-минутной тренировки энергично выполняет броски сверху и уделяет внимание беговым упражнениям.

Отметим, что предстоящий регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может стать для Джеймса уже 23-м в карьере, что станет рекордом в истории североамериканской лиги. Леброн — четырёхкратный чемпион НБА.

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40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке:

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