Видео: интенсивная тренировка 40-летнего Леброна Джеймса

Звёздный лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, которому сейчас 40 лет, активно занимается индивидуальными тренировками летом. Одно из таких занятий было опубликовано в социальных сетях.

На видео видно, как Джеймс после 45-минутной тренировки энергично выполняет броски сверху и уделяет внимание беговым упражнениям.

Отметим, что предстоящий регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может стать для Джеймса уже 23-м в карьере, что станет рекордом в истории североамериканской лиги. Леброн — четырёхкратный чемпион НБА.

40-летний Леброн показал физическую форму на тренировке: