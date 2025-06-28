В ESPN объяснили, почему драфт «Бруклина» с Дёминым получил спорную оценку

Североамериканский спортивный сайт ESPN US поставил руководству «Бруклин Нетс» за работу на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года оценку «три с плюсом». По итогам драфта 19-летний российский защитник Егор Дёмин был выбран клубом под восьмым общим номером.

«Количество выбранных «Бруклином» игроков в первом раунде стало рекордным и, с точки зрения построения команды, даже важнее самих пиков. Именно поэтому трейды, позволившие получить эти выборы, были оценены высоко.

Руководство клуба делает ставку на развитие большого числа молодых игроков, многие из которых обладают схожими навыками. Дёмин и Траоре, к примеру, оба выделяются как разыгрывающие с хорошими физическими данными, однако им ещё предстоит серьёзно поработать над точностью броска и эффективностью в нападении. В защите они могут дополнять друг друга, но организация пространства на площадке с их участием может представлять сложность.

Выбор столь большого количества «сырых» новичков, вероятно, поможет «Нетс» вновь попасть в лотерею драфта в 2026 году — это последний сезон, когда у клуба будет полный контроль над своим пиком первого раунда, прежде чем он перейдёт к «Хьюстон Рокетс» в 2027 году», — сказано в статье.