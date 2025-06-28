Легенда НБА, экс-чемпионка WWE и голливудский актёр Сэндлер приняли участие в драфте НХЛ

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли, звезда популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Бэйли, голливудский актёр Адам Сэндлер, кинопродюсер Джерри Брукхаймер и музыкальный исполнитель Джордан Дэвис приняли участие в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.
Легенда клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» объявлял имя новичка, которого забрал к себе хоккейный коллектив «Филадельфия Флайерз».
Адам Сэндлер в образе персонажа из фильма «Счастливчик Гилмор» сделал выбор для «Бостон Брюинз». Бэйли из WWE назвала новичка «Сан-Хосе Шаркс». Звезда реслинга родом из города Сан-Хосе.
Джерри Брукхаймер называл игрока для «Сиэтл Кракен». Джерри является совладельцем команды. Музыкант Джордан Дэвис объявил хоккеиста «Нэшвилл Предаторз».