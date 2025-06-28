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«Ужасно». Экс-игрок НБА вспомнил, как Керр отчитывал игроков «Голден Стэйт» за неуважение

«Ужасно». Экс-игрок НБА вспомнил, как Керр отчитывал игроков «Голден Стэйт» за неуважение
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и четырёхкратный участник Матча всех звёзд Демаркус Казинс вспомнил, как во время выступления за «Голден Стэйт Уорриорз» в сезоне-2018/2019 главный тренер команды Стив Керр отчитывал игроков за неуважение к другим коллективам.

«Это было ужасно, братан. Стив часто говорил: «Парни, вы все ведёте себя неуважительно [по отношению к соперникам]». Бывало, мы выходили [на разминку], когда до начала матча оставалось около шести минут. Стив говорил: «Ребята, вы должны проявлять хоть какое-то уважение».

Он даже не был особо встревожен тем, что мы выходим так поздно, поскольку знал, что нам удастся выполнить свою работу. Именно это поведение с нашей стороны казалось ему неуважительным», — приводит слова Казинса портал Fadeaway World.

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