Эксперт выделил счастливчика в «Бруклине» после драфта Егора Дёмина

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рафаэль Барлоу высказался по поводу перехода 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в «Бруклин Нетс» по итогам минувшего драфта НБА. Дёмин был выбран под общим восьмым номером.

«Почти уверен, что сейчас самый счастливый человек в Бруклине — это Кэмерон Томас. Известный своей любовью к броскам, теперь он будет играть рядом, пожалуй, с лучшим распасовщиком этого драфта. Дёмин — высокий и альтруистичный плеймейкер», — приводит слова Барлоу NetsDaily в социальной сети X.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд: