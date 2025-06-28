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Эксперт выделил счастливчика в «Бруклине» после драфта Егора Дёмина

Эксперт выделил счастливчика в «Бруклине» после драфта Егора Дёмина
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Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рафаэль Барлоу высказался по поводу перехода 19-летнего российского защитника Егора Дёмина в «Бруклин Нетс» по итогам минувшего драфта НБА. Дёмин был выбран под общим восьмым номером.

«Почти уверен, что сейчас самый счастливый человек в Бруклине — это Кэмерон Томас. Известный своей любовью к броскам, теперь он будет играть рядом, пожалуй, с лучшим распасовщиком этого драфта. Дёмин — высокий и альтруистичный плеймейкер», — приводит слова Барлоу NetsDaily в социальной сети X.

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