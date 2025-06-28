Стало известно, какое решение примет Леброн Джеймс относительно карьеры в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер Дэйв Макменамин в своём материале для ESPN US высказался по поводу будущего лёгкого форварда Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Единственным финансовым инструментом, который, по прогнозам, будет доступен «Лейкерс» в это межсезонье, станет исключение среднего уровня в размере $ 5,7 млн. Это связано с тем, что, по данным источников ESPN, Леброн Джеймс, как ожидается, воспользуется опцией и останется в команде на последний год своего контракта, который принесёт ему $ 52,6 млн», — сказано в статье.

Таким образом, Джеймс установит рекорд лиги, выйдя на площадку в следующем матче регулярного чемпионата НБА — это станет его 23-м сезоном в карьере.