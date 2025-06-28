«Чикаго» обменял Лонзо Болла в «Кливленд» — Чарания

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) сообщил, что «Чикаго Буллз» обменял 27-летнего разыгрывающего защитника Лонзо Болла в «Кливленд Кавальерс» на 24-летнего лёгкого форварда Айзека Окоро.

Напомним, Лонзо в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 35 матчах. В среднем за игру он набирал 7,6 очка, делал 3,4 подбора, отдавал 3,3 передачи, а также совершал 1,3 перехвата.

Айзек, в свою очередь, выступил в составе «Кливленда» в сезоне-2024/2025 в 55 встречах. В среднем за матч Окоро набирал 6,1 очка, делал 2,4 подбора и отдавал 1,3 передачи.