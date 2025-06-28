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Игрок НБА, с которым сравнивают Егора Дёмина, может получать $ 30 млн в год

Игрок НБА, с которым сравнивают Егора Дёмина, может получать $ 30 млн в год
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Американский инсайдер и журналист Джейк Вайнбах сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), что руководство клуба «Чикаго Буллз» и разыгрывающий защитник «быков» Джош Гидди готовятся заключить многолетний контракт, согласно которому 22-летний австралиец будет получать $ 30 млн в год.

Напомним, в минувшем сезоне Джош в составе чикагского клуба принял участие в 71 матче. В среднем за встречу Гидди набирал 14,7 очка, делал 8,2 подбора, отдавал 7,1 передачи, а также совершал 1,2 перехвата.

Ранее агент сравнил Дёмина с игроком «Чикаго» Джошем Гидди, указав на преимущества россиянина.

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