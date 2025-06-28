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Журналист НБА признал, что является «обратным расистом» в отношении белых баскетболистов

Журналист НБА признал, что является «обратным расистом» в отношении белых баскетболистов
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс, освещающий Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА), лестно высказался в адрес новичка «Даллас Маверикс» Купера Флэгга, который был выбран под первым номером в первом раунде драфта НБА — 2025. Кроме того, эксперт признал, что относится без уважения к белым американским игрокам в лиге.

«Купер Флэгг станет лучшим белым американским игроком со времён Ларри Бёрда. Я не хочу сказать, что вижу Ларри во Флэгге. Пока нет, поскольку мне никогда не приходилось ранее видеть никого похожего на Бёрда, когда речь идёт об IQ баскетбольного гения, убийственной воле к победе, вызывающей высокомерной уверенности в себе, непревзойдённом лидерстве наравне с Джорданом и Мэджиком.

Так справедливо ли с моей стороны сравнивать белого американского игрока с другими белыми американскими игроками? Что ж, если вы мой давний слушатель, то, когда дело касалось баскетбола, я никогда не испытывал особого уважения к таким парням. Честно говоря, меня неоднократно называли обратным расистом… Но покажите мне белого американского игрока, хотя бы отдалённо похожего на Ларри Бёрда, с момента, когда он завершил карьеру», — приводит слова Бэйлесса издание Daily Mail.

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