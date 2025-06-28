21-летний чемпион Суперлиги перешёл в «Локомотив-Кубань»

21-летний российский атакующий защитник Иван Самойленко перешёл в команду «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Срок соглашения с атакующим защитником рассчитан до окончания сезона-2026/2027», — сказано в пресс-релизе.

Самойленко дебютировал в Единой лиге в сезоне-2023/2024 в составе «Руны». В качестве игрока московского клуба Иван провёл шесть матчей в чемпионате.

Минувший сезон российский защитник начинал в Суперлиге в составе «Барнаула», а завершил в клубе «Темп-СУМЗ» в статусе чемпиона турнира. В среднем за игру Самойленко набирал 6,6 очка, делал 1,5 подбора, отдавал 1,8 передачи.